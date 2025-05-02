В Москве «незаменимый специалист» из Афганистана расстрелял 12-летнюю девочку из пистолета: все подробности резонансного дела

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 422 подписчика

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Комментарии
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Silver Kont
А посидеть на дорожку? Или отпиZдить  чурбана до полусмерти, а потом перекинуть пинками через границу, пусть там подыхает?
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22 час.
Александр Корякин
Лучше бы он расстрелял Затулло
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18 час.
Вячеслав Денисов
То есть, наша продажная ебучая власть уже позволяет приезжей мусульманской сволочи приобретать оружие!!! Суки, засевшие в Кремле, чтобы вам сдохнуть, обожравшись золотом!
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17 час.
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