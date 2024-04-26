Четыре американки заразились ВИЧ после "вампирского лифтинга" в салоне красоты

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов В США четыре женщины заразились ВИЧ, сделав популярную благодаря светской львице Ким Кардашьян процедуру "вампирский лифтинг", сообщили в Daily Mail со ссылкой на заявление Центра по контролю и профилактике заболеваний США.