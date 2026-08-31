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Регионы России

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Конфликт между туристами во время отдыха в Таиланде привёл к госпитализации

Конфликт между туристами во время отдыха в Таиланде привёл к госпитализации

Во время отдыха на популярном курорте Пхукет произошёл инцидент между двумя иностранными туристами, который закончился потасовкой и вызовом полиции.

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