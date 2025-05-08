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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итурральде о недовольстве «Барсы» судейством с «Интером»: «Они критиковали ТВ «Реала», но Лапорта и Гави делают то же самое. С поражениями нужно справляться лучше»

Итурральде о недовольстве «Барсы» судейством с «Интером»: «Они критиковали ТВ «Реала», но Лапорта и Гави делают то же самое. С поражениями нужно справляться лучше»

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Интеру» в ответном матче полуфинала (3:4, первая игра – 3:3).

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