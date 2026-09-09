"Лос-Анджелес Лейкерс" установит статую Фила Джексона в 2027 году

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о создании статуи в честь знаменитого тренера Фила Джексона. Церемония открытия памятника запланирована на 9 апреля 2027 года, и состоится на арене стадиона, где уже установлены монументы легендарных игроков клуба.