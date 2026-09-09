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Царьград

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"Лос-Анджелес Лейкерс" установит статую Фила Джексона в 2027 году

"Лос-Анджелес Лейкерс" установит статую Фила Джексона в 2027 году

Клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил о создании статуи в честь знаменитого тренера Фила Джексона. Церемония открытия памятника запланирована на 9 апреля 2027 года, и состоится на арене стадиона, где уже установлены монументы легендарных игроков клуба.

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