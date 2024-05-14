Фигуриста из Австралии пожизненно дисквалифицировали за домогательства

Известия/Михаил Терещенко Центр безопасного спорта США (US center for safesport) пожизненно дисквалифицировал австралийского фигуриста Брендана Керри за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего.
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