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Фигуриста из Австралии пожизненно дисквалифицировали за домогательства

Фигуриста из Австралии пожизненно дисквалифицировали за домогательства

Известия/Михаил Терещенко Центр безопасного спорта США (US center for safesport) пожизненно дисквалифицировал австралийского фигуриста Брендана Керри за сексуальные домогательства с участием несовершеннолетнего.

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