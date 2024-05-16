Путина встретили в Пекине красной дорожкой: главное за сутки

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин приземлился в Китае, Минтурд предложил увеличить прожиточный минимум на 14,8 %, действия Киева вызвали удивление на Западе, в Грузии назревает переворот.
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