Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и направлении в суд для рассмотрения по существу уголовного дела, в котором директору муниципального предприятия предъявлено обвинение по трем эпизодам пассивной коррупции (ст.
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