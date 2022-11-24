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The National: генерал Суровикин превратился в главную проблему для ВСУ

The National: генерал Суровикин превратился в главную проблему для ВСУ

Автор: Александр Дубинин Global Look Press | Russian Defence Ministry Российский генерал Сергей Суровикин стал самым большим препятствием для наступления ВСУ.

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