Китайские компании в России: число достигло 9 тыс., рост в 2,5 раза в 2024

В 2024 году количество компаний с китайскими инвестициями в России выросло до более 9 тысяч. На Российско-Китайском форуме в Хабаровске обсудили перспективы промышленной кооперации, развитие высоких технологий и транспортные связи между странами.
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