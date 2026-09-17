Гарри Поттер, Дубровский и Печорин вдохновляют российских школьников

По данным исследования фонда "Живая классика", тройку самых вдохновляющих литературных персонажей для российских школьников 12–17 лет составляют Гарри Поттер, Дубровский и Печорин.
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