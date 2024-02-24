Вандалы сломали обелиск на могиле красноармейца Колбинского в Кишиневе

t.me/soldat_pobedi Злоумышленники разрушили обелиск, установленный на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе, сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
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