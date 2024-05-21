Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 21 мая, с 9 до 14 часов, отключат электроэнергию в хуторах: Амочаевский, х.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 21 мая, с 9 до 14 часов, отключат электроэнергию в хуторах: Амочаевский, х.