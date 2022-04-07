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Ученые назвали продлевающий жизнь рацион питания

Ученые назвали продлевающий жизнь рацион питания

Ученые сообщили, что есть рацион питания, который поможет прожить более долгую и здоровую жизнь. По их словам, результаты некоторых исследований показывают, что диеты, основанные на продуктах растительного происхождения, могут этому способствовать.

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