Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара за роль Шерлока Холмса

Актер Василий Ливанов получал за роль Шерлока Холмса гонорар по высшей ставке.Сколько зарабатывали актеры в Советском Союзе? Актер Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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