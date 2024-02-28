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Царьград

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Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара за роль Шерлока Холмса

Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара за роль Шерлока Холмса

Актер Василий Ливанов получал за роль Шерлока Холмса гонорар по высшей ставке.Сколько зарабатывали актеры в Советском Союзе? Актер Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

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