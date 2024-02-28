Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара за роль Шерлока Холмса

Актер Василий Ливанов получал за роль Шерлока Холмса гонорар по высшей ставке.Сколько зарабатывали актеры в Советском Союзе? Актер Василий Ливанов раскрыл размер своего гонорара во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона».