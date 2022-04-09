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Импланты под санкциями: силиконовая грудь становится смертельно опасной

Импланты под санкциями: силиконовая грудь становится смертельно опасной

Россиянок предупреждают об опасности увеличения груди, а также прочих манипуляций в области эстетической медицины на территории РФ, так как необходимые для этого составляющие и препараты в нашей стране не производятся, а теперь и не поставляются .

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