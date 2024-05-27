«Кругом разруха»: приморцы показали, что сейчас творится на популярном курорте

Красочный курорт Андреевка в Приморье превратился в разруху. Именно так утверждают местные жители. Все дело в том, что одна из улиц оказалась затоплена, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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