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Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по 1 тыс. гривен

Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по 1 тыс. гривен

Каждому гражданину Украины с 1 декабря начнут выплачивать по 1 тыс. гривен (примерно 2,3 тыс. рублей на данный момент), которые можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе электричество.

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