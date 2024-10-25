Зеленский пообещал к зиме выплатить каждому украинцу по 1 тыс. гривен

Каждому гражданину Украины с 1 декабря начнут выплачивать по 1 тыс. гривен (примерно 2,3 тыс. рублей на данный момент), которые можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в том числе электричество.
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