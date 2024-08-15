Играл на мисс: организатора конкурсов красоты обвинили в обмане

Продюсер моделей из Екатеринбурга стал фигурантом многоэпизодного дела о мошенничестве. Пострадавшие — участницы региональных и всероссийских конкурсов красоты, которые переводили Антону Парамонову деньги за свое продвижение в карьере.
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