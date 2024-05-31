Ломбарды осенью начнут принимать от физлиц инвестиционные драгметаллы

С 1 сентября 2024 года ломбарды смогут принимать инвестиционные драгоценные металлы от физических лиц в залог или на хранение и продажу, а также передавать невостребованные металлы в аффинажные организации.
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