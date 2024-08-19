Фильм о героических летчицах покажут в библиотеке на Башиловской

В библиотеке имени А. Вознесенского в субботу, 24 августа пройдет показ фильма «Воздух». Как сообщила пресс-служба Объединения культурных центров САО, показ состоится в рамках всероссийской акции «Ночь кино».
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