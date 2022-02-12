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Олимпиада-2022, 12 февраля, все медали дня: сборная США победила в сноуборде

12 февраля на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта.

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