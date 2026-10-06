Прогноз погоды в Крыму на 6 октября 🍂 В Симферополе +19 и облачно с прояснениями В Севастополе +19 и облачно с прояснениями В Евпатории +20 и малооблачно В Черноморском +19 и малооблачно В Джанкое +21 и облачно с прояснениями В Ялте +20 и облачно с прояснениями В Алуште +20 и облачно с прояснениями В Керчи +19 и малооблачно В Армянске +20 и малооблачно В Красноперекопске +20 и малооблачно В Бахчисарае +19 и облачно с прояснениями В Феодосии +19 и облачно с прояснениями В Судаке +19 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.