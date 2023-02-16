ВСУ выпустили по Донецку еще пять снарядов калибром 155 миллиметров

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ вновь обстреляли Донецк "натовскими" снарядами.
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