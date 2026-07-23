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Захарова: Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки

Захарова: Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за сутки

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что именно президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании десятки раз говорил, что в первые сутки после избрания прекратит конфликт на Украине.

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