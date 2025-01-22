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CAS: токоамак EAST в КНР поддерживал устойчивую плазму почти 18 минут

CAS: токоамак EAST в КНР поддерживал устойчивую плазму почти 18 минут

Китайские физики из Хэфэйского института физических наук (HFIPS) объявили о прорыве в области генерации термоядерной энергии, установив мировой рекорд длительности поддержания устойчивой плазмы на экспериментальном усовершенствованном сверхпроводящем токамаке (EAST).

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