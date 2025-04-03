Состоялся релиз дополнения Миссури для American Truck Simulator Нам не нужно больше пок...

Состоялся релиз дополнения Миссури для American Truck SimulatorНам не нужно больше показывать вам штат “Покажи мне” – теперь вы можете исследовать его самостоятельно, потому что он официально выходит сегодня! Включите двигатели и приготовьтесь исследовать все, что может предложить Миссури.