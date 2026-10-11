Steak Lovers
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Steak Lovers

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Хрустящая морковь по-корейски. Улетает банками: идет и к мясу, и как закуска

Хрустящая морковь по-корейски. Улетает банками: идет и к мясу, и как закуска

Морковь по-корейски с луком, чесноком и пикантной заправкой. Специи предварительно прогревают в горячем масле, благодаря чему они полностью раскрывают свой аромат и цвет.

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