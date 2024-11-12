"РГ": нулевое ТО в китайских авто надо делать из-за особенностей обкатки

Проходить нулевое ТО на китайских автомобилях необходимо из-за особенностей обкатки, Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя центра технической экспертизы Sintec Lubricants Романа Сокуева.
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