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Zero Hedge

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Key Events This Week: CPI, PPI, Earnings Start And Warsh Speaks

Key Events This Week: CPI, PPI, Earnings Start And Warsh Speaks

Key Events This Week: CPI, PPI, Earnings Start And Warsh Speaks This week markets will navigate the latest complex geopolitical news amid a barrage of news including the latest US inflation data, with September CPI on Wednesday and PPI on Thursday, the final readings before the Fed’s October 28 meeting, alongside a broader US activity pulse from retail sales (Thursday) and industrial production (Friday).

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