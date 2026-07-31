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Анатолий Байдачный: «ФИФА и УЕФА себя уничтожат. Юго-Восточная Азия во главе с Китаем и Россия будут на передовой. Европа скоро станет задворками, ее мнение мало кого уже интересует»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный отреагировал на бойкот УЕФА в связи с планами ФИФА.

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