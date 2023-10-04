Испортила ему жизнь: как развод с Джоли повлиял на любовную жизнь Брэда Питта

Нынешняя подруга актера вряд ли дождется от него предложения. Брэд Питт никак не оправится от развода LEGION-MEDIAПодруга Брэда Питта - Инес Де Рамон LEGION-MEDIAАнджелина Джоли может быть довольна: ей удалось поколебать некогда совершенно непробиваемую уверенность Брэда Питта в себе.