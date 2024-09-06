В московском "Музеоне" отпразднуют День города

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем 7 и 8 сентября в 877-й день рождения Москвы в парке искусств "Музеон" пройдут специальные мероприятия, организованные столичной мэрией в рамках форума-фестиваля "Территория Будущего.
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