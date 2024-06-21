Минобороны РФ: За ночь над Крымом сбили 70 украинских беспилотников, над Кубанью — 43

Также дроны атаковали котельную в Краснодаре и Ильский НПЗ, один человек погибЗа ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 дронов над Крымом и над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии