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  • Eduard
    Профессию адвокатов придумали,чтр бы защищатт невинных,а не преступников за деньги.Так что всё изменилось в профессии,!СИЗО-1 Ростова-на...
  • Eduard
    Все псевдо правозащитники,это преступники,как и адвокаты!СИЗО-1 Ростова-на...
  • Наталья Середа
    И таких комерсантов-кормильцев у нас пруд пруди, а исполнители азиаты, присоединяют еще свои заболевания.Лень наказу...Трех человек заде...

Минобороны РФ: За ночь над Крымом сбили 70 украинских беспилотников, над Кубанью — 43

Минобороны РФ: За ночь над Крымом сбили 70 украинских беспилотников, над Кубанью — 43

Также дроны атаковали котельную в Краснодаре и Ильский НПЗ, один человек погибЗа ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 дронов над Крымом и над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны РФ.

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