Вице-спикер Дмитрий Рожков и председатель комитета Сергей Бирюков, оба многодетные отцы, вручили награды победителям конкурса «Отцовство — долг и дар» в номинациях «Папа — общественный деятель» и «Папа — сила».
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