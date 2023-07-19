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Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру

Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру

Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеруСтремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, является отражением сформировавшейся порочной практики, что в результате приводит к бесплодию и невынашиванию.

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