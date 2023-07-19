Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру

Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеруСтремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, является отражением сформировавшейся порочной практики, что в результате приводит к бесплодию и невынашиванию.
Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеруСтремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, является отражением сформировавшейся порочной практики, что в результате приводит к бесплодию и невынашиванию.
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