В ГД предложили ввести выплату для многодетных семей с невысокими доходами

Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести выплату на третьего и последующего ребенка для семей, доход которых составляет менее двух региональных прожиточных минимумов.
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