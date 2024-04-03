710 миллионов рублей потратят на ремонт дорог Архангельска и Северодвинска

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Он отметил, что безопасность дорожного движения — вопрос всегда крайне актуальный и требует повышенного внимания, когда речь идет о детях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии