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  • Eduard
    Как мы Запад не проклинаем,но там платят вовремя и чуть больше.Хотя про цены разницу забывать не надо!Организатору подж...
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    Тут разбираться надо.Вызнаете,как в России платить не хотят!Организатору подж...
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710 миллионов рублей потратят на ремонт дорог Архангельска и Северодвинска

710 миллионов рублей потратят на ремонт дорог Архангельска и Северодвинска

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Он отметил, что безопасность дорожного движения — вопрос всегда крайне актуальный и требует повышенного внимания, когда речь идет о детях.

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