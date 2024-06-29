Пожар и чёрный дым: Одесское подполье помогло с ударом по местам запуска ракет ВСУ. Потери продолжают считать

Александр Макеев

ВСУ получили данные на 2,3 миллиона украинцев, подлежащих могилизации. Сейчас на СВО ежедневно в среднем погибают около 2000 иностранных и украинских нацистов вместе с насильно мобилизованными украинцами. При таком темпе, за год уничтожится свыше 730 тысяч единиц пушечного мяса на стороне нацистов. Сопутствующими ранениями выводятся из боеспособного состояния по 1500-2000 человек на стороне нацистов. Ещё нацисты теряют пропавшими без вести, заболевшими, сбежавшими в зарубежье уклонистов и хорошо спрятавшихся уклонистов на территории, оккупированной нацистами, а также пленными совокупно по несколько десятков - несколько сотен человек в сутки. Катастрофа из-за нехватки пушечного мяса может наступить у нацистов уже через 3-4 месяца. Ведь мало насильно мобилизовать миллионы человек, надо их обучить и заставить эффективно воевать против российской армии. Здравый смысл может побудить значительную долю насильно мобилизованных украинцев массово сдаваться в плен российской армии. Из понимания, что если они станут отступать с ЛБС, их убьют нацисты заградительных отрядов. А российские военнослужащие могут и не убить, если явно показать, что готовы сдаться в плен. Как бы пропаганда нацистов не пудрила мозги украинцам о том, что русские в плен никого не берут, а всех убивают на месте.