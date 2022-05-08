Главные инвестиции – в людей и природу

15 мая 2022 года АО «Ростерминалуголь» празднует 26 лет со дня своего основания. За эти годы предприятие выросло и окрепло, превратившись в крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал, один из лидеров портовой отрасли.
15 мая 2022 года АО «Ростерминалуголь» празднует 26 лет со дня своего основания. За эти годы предприятие выросло и окрепло, превратившись в крупнейший в европейской части России специализированный угольный терминал, один из лидеров портовой отрасли.
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