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Аналитик Раманинов: в ближайшее время доллар опустится до 85 рублей

Аналитик Раманинов: в ближайшее время доллар опустится до 85 рублей

Курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, полагают финансовые эксперты. Доллар может опуститься до 85 рублей – такой прогноз озвучил аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов в беседе с RT.

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