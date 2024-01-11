Аналитик Раманинов: в ближайшее время доллар опустится до 85 рублей

Курс рубля в ближайшее время продолжит укрепляться, полагают финансовые эксперты. Доллар может опуститься до 85 рублей – такой прогноз озвучил аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии