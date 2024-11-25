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Нужно пройти ТО: Мария Погребняк сообщила о намерении лечь под нож пластического хирурга

Нужно пройти ТО: Мария Погребняк сообщила о намерении лечь под нож пластического хирурга

Мария Погребняк рассказала о желании сделать операцию по увеличению груди Многодетная мама Мария Погребняк решила, что с момента последней пластической операции прошло достаточно времени, поэтому пора бы снова обратиться к хирургу.

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