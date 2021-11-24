Политика как она есть

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В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами

В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами

Выдавать QR-коды захотели еще двум категориям россиян Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые граждане обязаны будут предъявлять в общественных местах и транспорте.

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