В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранными вакцинами

Выдавать QR-коды захотели еще двум категориям россиян Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые граждане обязаны будут предъявлять в общественных местах и транспорте.
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