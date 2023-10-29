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Бойцы "Вагнера" нашли ещё одну дорогу в зону СВО

Бойцы "Вагнера" нашли ещё одну дорогу в зону СВО

Бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются в зону СВО разными путями. Появились сообщения, что "оркестранты" теперь будут отдельным подразделением в составе "Росгвардии".

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