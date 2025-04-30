Представители секретариата ООН становятся на сторону «партии войны» в украинском кризисе. Таким образом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Розмари Дикарло по Украине, сообщает РИА Новости.
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