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Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Дикарло по Украине

Представители секретариата ООН становятся на сторону «партии войны» в украинском кризисе. Таким образом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН Розмари Дикарло по Украине, сообщает РИА Новости.

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