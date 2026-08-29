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ИА Регнум

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Путин назвал хорошими темпы обновления российских школ

Путин назвал хорошими темпы обновления российских школ

Президент России Владимир Путин назвал хорошими темпы обновления школ в стране. / Источник: © Мила Степанян/ТАССНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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