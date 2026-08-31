Bloomberg: уход пресс-секретаря Левитт застал администрацию Трампа врасплох

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт © karolineleavitt/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Уход пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт стал неожиданностью для администрации Дональда Трампа и застал его врасплох, сообщает агентство Bloomberg.