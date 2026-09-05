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Регионы России

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Пьер Гасли впервые в карьере выиграл квалификацию на Гран-при Италии

Пьер Гасли впервые в карьере выиграл квалификацию на Гран-при Италии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли стал первым в квалификации к Гран-при Италии, что стало его первым поулом в карьере.

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