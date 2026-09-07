Кабачковые вафли с форелью и авокадо

Кабачковые вафли я вообще начала делать прошлым летом просто потому, что кабачков этих было ну просто ооочень много! Реально уже не знала, куда их еще пристроить.
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