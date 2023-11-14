Логопед Галина Голубева: "Обращаться к нам можно уже с младенчества ребенка"

- Галина Геннадьевна, какие проблемы с речью чаще всего встречаются у современных детей? Можно ли сказать что их стало больше, чем раньше? Действительно, в последние годы стало больше детей, имеющих речевые расстройства.
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